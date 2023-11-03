بلينكن يصل إلى إسرائيل لبحث وضع المدنيين الفلسطينيين مع نتانياهو

وصل وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، حيث يعتزم الضغط على إسرائيل، بصورة خاصة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، في غزة.



وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط، خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويحضر اجتماعًا لحكومته الأمنية، وَفق ما أورد صحافيّ، في فرانس برس يرافقه.