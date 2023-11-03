قتلى في شمال إيران في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدّرات

اندلع حريق كبير في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في شمال إيران، مودياً بحياة 27 شخصاً على الأقل، حسبما أفادت السلطة القضائية.



ونقل موقع "ميزان اونلاين" التابع للسلطة القضائية عن رئيس المحكمة الإقليمية إسماعيل صادقي قوله إنّ "27 شخصاً قتلوا ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في لانغارود"، المدينة الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران.