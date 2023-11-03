أوكرانيا تسقط مسيرات هجومية

أسقطت أوكرانيا 24 مسيرة هجومية وصاروخًا روسياً خلال الليل، فيما يزداد القلق من تكاثر الضربات الروسية على منشآت طاقة أوكرانية، خلال فصل الشتاء.



وقال المستشار الرئاسيّ الأوكرانيّ أندريي يرماك، عبر وسائل التواصل الإجتماعيّ: "المسيّرة الهجومية من طراز شاهد-136/131."