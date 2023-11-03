إسرائيل تعيد "آلاف" العمال الفلسطينيين إلى غزة بعد طردهم

باشرت إسرائيل طرد "آلاف" العمال الفلسطينيين إلى قطاع غزة، في ظل قصف عنيف متواصل منذ أسابيع على القطاع المحاصر، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس ومسؤول فلسطيني.



وأكد مدير هيئة المعابر في غزة هشام عدوان لوكالة فرانس برس أن الاسرائيليين "أرجعوا الآلاف من العمال المحجوزين في إسرائيل منذ أول الحرب".



وبحسب السلطات الإسرائيلية، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة يحملون تصريحات عمل، في إسرائيل عند بدء الحرب في السابع من تشرين الأول مع شن حماس هجوما على إسرائيل التي ردت بحملة قصف مركز ولاحقا بهجوم بري على القطاع المحاصر.

