الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركًا عاجلًا

رأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ الوضع، في الضفة الغربية المحتلة "مثير للقلق" ويستدعي تحركًا "عاجلًا".



وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا، إليزابيث ثروسيل، خلال إحاطة دورية، في جنيف، إنّ الوضع، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "مثير للقلق ويستدعي التحرك العاجل في ظل الانتهاكات المتزايدة المستمرة وذات الطبيعة المختلفة."