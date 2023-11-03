إردوغان يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في أسرع وقت ممكن في قطاع غزة، مؤكدا "مواصلة" جهوده لوضع حد للنزاع الذي اندلع إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل.



وأكد إردوغان خلال القمة العاشرة لقادة الدول الناطقة بالتركية، في استانا عاصمة كازاخستان، أن "ألويتنا تقوم على تحقيق وقف إنساني لإطلاق النار سريعا".



ولفت الى أنه "نعمل على آليات جديدة تضمن الأمن للجميع، أكانوا مسلمين مسيحيين أو يهود".



وأشار إردوغان الى أن "جهودنا تتواصل لإرساء أسس مؤتمر دولي للسلام".