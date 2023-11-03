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الرهائن التايلانديون موضوع النقاش بين وزير خارجية تايلاند ونظيره الإيراني

أخبار دولية
2023-11-03 | 06:32
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الرهائن التايلانديون موضوع النقاش بين وزير خارجية تايلاند ونظيره الإيراني
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الرهائن التايلانديون موضوع النقاش بين وزير خارجية تايلاند ونظيره الإيراني

أعلن وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا أنه ضغط على نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لمعرفة مصير 23 تايلانديا احتجزتهم حركة "حماس" رهائن عندما شنّت هجومها على إسرائيل الشهر الماضي.
     
وتوجّه الوزير التايلاندي إلى قطر ومصر هذا الأسبوع لبحث قضية الرهائن والتقى عبد اللهيان في الدوحة، داعيًا إياه للاستفادة من علاقات طهران مع حماس للمساعدة على إطلاق سراح المواطنين التايلانديين.

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