السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل يتولى منصبه الذي ظلّ شاغراً عدة أشهر

وصل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل جاك لو لتولّي مهامه في هذا المنصب الذي ظلّ شاغراً عدة أشهر.



ووصل لو، الذي أدى اليمين الدستورية الخميس، على متن الطائرة التي تقلّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



ومن المقرّر أن يقدّم أوراق اعتماده في الأيام المقبلة للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.



وجاكوب لو (68 عاماً)، اليهودي المتشدّد وخريج جامعة هارفرد، قد شغل منصب وزير الخزانة من العام 2013 إلى العام 2017، في عهد الرئيس باراك أوباما.