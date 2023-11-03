وزارة الصحة التابعة لحماس تعلن ارتفاع حصيلة القتلى الى 9227 في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى الى 9227 بينهم 3826 طفلا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع إسرائيل.



وقالت الوزارة في بيان، إن 2405 من القتلى نساء.