كتائب القسام باغتت قوى صهيونية في شمال غرب بيت لاهيا

أعلنت كتائب "عز الدين القسام" أنّ مقاتليها باغتوا قوى صهيونية، في المنطقة الأمريكية، شمال غرب بيت لاهيا وقتلوا 4 جنود، من مسافة صفر.