المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ: غزة مركز منظمة حماس الإرهابية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ استكمال تطويق مدينة غزة، واصفًاً إياها بـ"مركز منظمة حماس الإرهابية".



وقال: "إنَّ مفهومَ وقف إطلاق النار ليس مطروحًا على الطاولة حاليًا على الإطلاق."



في المقابل، توعّدت كتائب عز الدين القسام، بأن غزة ستكون "لعنة التاريخ" على إسرائيل، محذّرة من أنّ الجنود الإسرائيليين سيخرجون "في أكياس سود".



وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيليّ، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى 9227 بينهم 3760 طفلًا. فيما يُرجّح وجود أكثر من ألف شخص ٍ تحت الأنقاض.



إلى ذلك، قدّرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية، في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023، وفق مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للمنظمة الدولية.