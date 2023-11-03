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فلسطينيان قتلى خلال عملية عسكرية إسرائيلية
أخبار دولية
2023-11-03 | 08:06
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فلسطينيان قتلى خلال عملية عسكرية إسرائيلية
قُتل فلسطينيان خلال تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية، في مدينة جنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيليّ إنّ الجيش الإسرائيليّ يقوم حاليًا بأنشطة لمكافحة الإرهاب، في المنطقة، كما أن الجيش ينفّذ حملات اعتقال واسعة في الضفة تتخللها مواجهات مع شبان ما رفع عدد الذين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول في الضفة الغربية برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين إلى نحو 132 فلسطينيًا.
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