بلينكن: لدى إسرائيل "الحق" و"واجب" الدفاع عن النفس



أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة أن لإسرائيل "الحق وواجب" الدفاع عن نفسها بينما تواصل هجومها البري والجوي على قطاع غزة.



وقال بلينكن للصحافيين أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب "ليس لإسرائيل الحق فحسب، بل واجب الدفاع عن نفسها... للتأكد من أن السابع من تشرين الأول لن يتكرر مرة أخرى".



شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بعد أن نفذ مقاتلوها في 7تشرين الأول هجومًا يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص في ذاك اليوم.