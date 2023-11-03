مقتل ثمانية فلسطينيين بنيران اسرائيلية في الضفة الغربية

قتل ثمانية فلسطينيين الجمعة بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في خضم الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، حسبما أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.



وذكرت الوزارة أن ثلاثة من هؤلاء الفلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 17 و26 عاماً قتلوا في جنين حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة في شمال الضفة الغربية.



كذلك أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أن فلسطينيَين قتلا "جراء قصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين في مخيم جنين".



وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن قواته "تقوم بعمليات ضد حماس" في أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في جنين ونابلس.