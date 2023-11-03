نتانياهو يردّ: أنصح أعداءنا في الشمال بألا يجربونا

ردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بالقول: "أي خطأ سيكلفك ثمنا لا يمكنك حتى تخيله وأنصح أعداءنا في الشمال بألا يجربونا".وأكد نتانياهو إن إسرائيل لن توافق على "هدنة موقتة" في حربها ضد حماس من دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة.وقال عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب "نحن مستمرون بكل قوتنا وإسرائيل ترفض الهدنة الموقتة التي لا تشمل إطلاق سراح رهائننا".