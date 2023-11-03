حكومة حماس: قصف إسرائيلي مميت على مدخل مستشفى الشفاء في غزة

أعلنت حكومة حماس الجمعة عن قصف إسرائيلي مميت استهدف مدخل مستشفى الشفاء في غزة، فيما أكدت وزارة الصحة في القطاع مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.



وقال مكتب الاعلام الحكومي لحماس: "استهدف الاحتلال بصاروخ موكب سيارات الاسعاف الذي يقل مصابين قبل تحركه باتجاه معبر رفح في الجنوب".



وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على مدخل مستشفى الشفاء الطبي بغزة".