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وزارة الدفاع الأميركية تكشف عن تحليق مسيرات أميركية فوق غزة للمساعدة في إعادة الرهائن
أخبار دولية
2023-11-03 | 12:01
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وزارة الدفاع الأميركية تكشف عن تحليق مسيرات أميركية فوق غزة للمساعدة في إعادة الرهائن
كشفت وزارة الدفاع الأميركية أن مسيرات أميركية غير مسلحة تحلق فوق قطاع غزة للمساهمة في جهود تحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ هجوم السابع من تشرين الاول والافراج عنهم.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان: "دعما لجهود الافراج عن الرهائن، تحلق مسيرات اميركية غير مسلحة فوق غزة وتقدم نصائح ومساعدة الى شريكنا الاسرائيلي".
أخبار دولية
وزارة الدفاع الأميركية
مسيرات أميركية
غزة
الرهائن
حماس
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