البيت الأبيض: على حزب الله ألا "يستغل" الحرب بين اسرائيل وحماس

اعتبرت الولايات المتحدة الجمعة أن على حزب الله الا "يستغل" الحرب بين اسرائيل وحماس بعدما اعلن الامين العام للحزب أن احتمالات توسع هذه الحرب ضد اسرائيل "مفتوحة".



وقال متحدث باسم مجلس الامن القومي "نحن وشركاؤنا كنا واضحين: على حزب الله واطراف آخرين، سواء كانوا دولا أو لا، الا يحاولوا استغلال النزاع القائم".



هدّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة الولايات المتحدة التي حمّلها "المسؤولية الكاملة" عن الحرب في غزة باستهداف أساطيلها في المتوسط، مؤكداً أن احتمالات توسّع الحرب إقليميا ضد إسرائيل "مفتوحة".



وتعليقا على هذا الموقف، قال المتحدث "لن ندخل في حرب كلامية".