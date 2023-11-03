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مع استمرار الحرب على غزة... ماكرون يعلن تنظيم "مؤتمر إنساني" في التاسع من الحالي

أخبار دولية
2023-11-03 | 12:52
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مع استمرار الحرب على غزة... ماكرون يعلن تنظيم &quot;مؤتمر إنساني&quot; في التاسع من الحالي
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مع استمرار الحرب على غزة... ماكرون يعلن تنظيم "مؤتمر إنساني" في التاسع من الحالي

ماكرون: مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة تنظيم "مؤتمر إنساني" في التاسع من تشرين الثاني في باريس، مؤكدا أن "مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين"، فيما تتواصل العمليات البرية الإسرائيلية والقصف في غزة.
     
وأوضح ماكرون أثناء زيارة إلى منطقة بروتاني أن هذا المؤتمر الإنساني سيعقد في إطار منتدى باريس للسلام، قائلا: "ندعو إلى هذه الهدنة الإنسانية لأن مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين".

أخبار دولية

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