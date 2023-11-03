روسيا تعلن نيتها الالتزام بوقف التجارب النووية

أعلنت الخارجية الروسية الجمعة أن موسكو تنوي الالتزام بحظر إجراء تجارب نووية رغم سحب مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.



وقال بيان للوزارة "نعتزم الإبقاء على الوقف الموقت المعمول به منذ أكثر من 30 عاما"، لكنه اضاف أن أي تجارب تجريها الولايات المتحدة "ستجبرنا على فعل الشيء نفسه".



ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس على قانون يلغي مصادقة روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.