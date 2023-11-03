عباس يرجئ زيارة إلى روسيا كانت مقررة منتصف الشهر الحالي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي الجمعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اضطر إلى "تأجيل" زيارته إلى روسيا التي كانت مقررة في 15 تشرين الثاني.



وقال ميخائيل بوغدانوف "بناء على طلب السلطات الفلسطينية، تم تأجيل الزيارة"، موضحا أنه كان من المقرر إجراؤها في 15 من الشهر الحالي، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.



وكانت السلطات الروسية قد أشارت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة إلى زيارة مرتقبة لمحمود عباس، من دون أن تكشف موعدها.



ولفت بوغدانوف الى أن المسؤولين الفلسطينيين "أوضحوا أن الوضع الحالي صعب، وأن الرئيس عباس لا يمكنه مغادرة المنطقة" في هذه الظروف.



وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الاتصالات لا تزال "مستمرة على المستوى التنفيذي، ولا سيما عبر الهاتف".