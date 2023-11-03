الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف سيارة إسعاف قائلا إن حماس "استخدمتها"

أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استهدف سيارة إسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء الأكبر في مدينة غزة، قائلا إنها كانت "تستخدم من جانب خلية إرهابية تابعة لحماس".



وأعلنت حركة حماس أن القصف أدى إلى "ارتقاء عدد من المواطنين والعشرات من الجرحى". وتظهر صور التقطتها وكالة فرانس برس مدنيين مضرجين بالدماء حول سيارة إسعاف مدمرة.