فرنسا تؤكد مغادرة 34 من مواطنيها وعائلاتهم غزة عبر رفح

غادر 34 مواطنا فرنسيا وعائلاتهم قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الجمعة، على ما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.



وقالت كولونا لوسائل إعلام فرنسية في أبوجا حيث تلتقي مسؤولين نيجيريين: "اليوم لدينا 34 فرنسيا مع عائلاتهم تمكنوا من العبور".



وأضافت أن بعض الفرنسيين البالغ عددهم 170 من بينهم موظفون في المركز الثقافي وعائلاتهم، تمكنوا فقط من المغادرة حتى الآن.