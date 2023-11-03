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خمسة وزراء خارجية عرب وممثل للفلسطينيين يلتقون بلينكن السبت في عمان

أخبار دولية
2023-11-03 | 16:02
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خمسة وزراء خارجية عرب وممثل للفلسطينيين يلتقون بلينكن السبت في عمان
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خمسة وزراء خارجية عرب وممثل للفلسطينيين يلتقون بلينكن السبت في عمان

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الجمعة، أن وزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية سيجتمعون السبت في عمان مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة.
     
وبحسب البيان يعقد وزراء خارجية الاردن والامارات والسعودية وقطر ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "اجتماعا تنسيقيا في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية".
     
ثم يعقدون "اجتماعا مشتركا" مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لمناقشة سبل وقف الحرب في غزة، وفق المصدر المذكور.
     
وسيؤكد الوزراء لبلينكن "الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع".
     
وسيبحثون معه بحسب البيان "تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".
     
وصل بلينكن مساء الجمعة إلى عمان بعد زيارة لإسرائيل في إطار جولته الثانية في الشرق الأوسط منذ بدء النزاع بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

أخبار دولية

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