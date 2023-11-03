إصابات وأضرار مادية في غرب النيبال من جراء زلزال بقوة 5,6 درجات

ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات جيبا نائيا في غرب النيبال الجمعة، وفق ما أفاد مسؤولون أميركيون ومحليون، وأسفر عن إصابات وأضرار بالمنازل.



وشعر سكان مدن عدة في شمال الهند بالزلزال الذي وقع قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي على عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض، قرب منطقة جملة القليلة السكان، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وشعر بالزلزال سكان مناطق بعيدة من مركزه على غرار العاصمة الهندية نيودلهي الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر من الجيب النيبالي.



وأشار سوريش سونار، رئيس الإدارة المحلية في منطقة جاجاركوت في غرب النيبال في تصريح لوكالة فرانس برس إلى عدم ورود أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن، وإلى أن السلطات تحاول إحصاء الأضرار.



وقال سونار: "هناك منازل تضرّرت وأشخاص أصيبوا لكننا نحاول الحصول على مزيد من التفاصيل".



وأبلغ مستخدمون لشبكات تواصل اجتماعي في الهند بأنهم شعروا بالزلزال في مدينتي لكناو وباتنا الشماليتين.

