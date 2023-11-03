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سفراء منظمة التعاون الإسلامي اجتمعوا في نيويورك
أخبار دولية
2023-11-03 | 17:45
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سفراء منظمة التعاون الإسلامي اجتمعوا في نيويورك
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سفراء منظمة التعاون الإسلامي اجتمعوا في نيويورك
اجتمع سفراء منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك. وأعلن المندوب الدائم لجمهورية موريتانيا في الأمم المتحدة، رئيس المجموعة الإسلامية في نيويورك، سيدي ولد محمد لغظف، أن سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي اجتمعوا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الوضع الصعب الذي يمر به.
وشدد في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور عدد من سفراء المنظمة، على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة الأخير الذي تم التصويت لصالحه في 27 تشرين الأول الماضي، والداعي إلى وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع.
وقال: "بعد فشل مجلس الأمن في تبني قرار بوقف إطلاق النار، قدمنا مشروع قرار للجمعية العامة، وتم اعتماده بعد أن صوتت 120 دولة لصالحه، بما يشكل دليلاً على أن المجموعة الدولية عبرت عن دعمها لهذا التوجه".
وأشار إلى أن منظمة التعاون الاسلامي قامت بالعديد من الخطوات لوقف جرائم الحرب وحرب الإبادة التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، من بينها الاجتماع برئيس مجلس الأمن، وترتيب لقاء خلال أيام مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أخبار دولية
منظمة التعاون الإسلامي
نيويورك
غزة
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