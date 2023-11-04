هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور

هندوراس تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور

إستدعت هندوراس الجمعة سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بشأن ما وصفته بأنه "وضع إنساني خطير" يواجهه الفلسطينيون في غزة.



وقال وزير الخارجية إنريكي رينا على منصة إكس: "في مواجهة الوضع الإنساني الخطير الذي يعانيه السكان المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، إستدعت الحكومة المبعوث روبرتو مارتينيز إلى تيغوسيغالبا للتشاور".



وكانت الحكومة البوليفية أعلنت الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة ردًا على الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول.