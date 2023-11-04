119 قتيلًا على الأقل جراء زلزال ضرب النيبال

119 قتيلًا على الأقل جراء زلزال ضرب النيبال

لقي ما لا يقل عن 119 شخصًا مصرعهم في زلزال ضرب منطقة نائية في غرب النيبال، بحسب ما أكد مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس صباح السبت.



وضرب الزلزال بقوة 5,6 درجات على عمق 18 كيلومترًا، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وضرب الزلزال أقصى غرب الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا في وقت متأخر مساء الجمعة وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترًا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التبت.



وقال غوبال شاندرا بهاتاراي المتحدث بإسم شرطة مقاطعة كارنالي حيث تعرضت منطقتان على الأقل لأضرار جسيمة لوكالة فرانس برس إن "عدد القتلى بلغ 119 قتيلًا و100 جريح على الأقل".