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مسؤول أميركي: الإفراج عن الرهائن لدى حماس سيتطلب وقفًا كبيرًا جدًا للنزاع

مسؤول أميركي: الإفراج عن الرهائن لدى حماس سيتطلب وقفًا كبيرًا جدًا للنزاع

شدد مسؤول كبير في البيت الأبيض الجمعة على ضرورة التوصل إلى وقف كبير للنزاع بين حماس وإسرائيل بهدف الإفراج عن الرهائن لدى الحركة والذين قدر الجيش الإسرائيلي عددهم بـ240 على الأقل.



وفيما يحتدم القتال بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وحماس في قطاع غزة، تحدث المسؤول خلال تصريح هاتفي لوسائل الإعلام عن مناقشات جدية جدًا تجري حاليًا، لكنه أوضح أنه لا يوجد في الوقت الحالي إتفاق على وقف للأعمال العدائية.



وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف إسمه: "دعونا نأمل، إن شاء الله، أن تكون لدينا أخبار جيدة نقدمها خلال إحاطة أخرى عبر الهاتف، لكن للأسف لا يمكننا ضمان ذلك".



وأشار إلى أن لا أحد يعرف العدد الدقيق للرهائن، موضحًا أن العدد يزيد كثيرًا عن 100 وربما أكثر من 200.



وشدد على أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من الأشخاص سيتطلب وقفًا كبيرًا إلى حد ما للأعمال العدائية.