أضرار جسيمة لحقت بمكتب فرانس برس في غزة وإسرائيل تقول إنها نفذت ضربة قربه

أضرار جسيمة لحقت بمكتب فرانس برس في غزة وإسرائيل تقول إنها نفذت ضربة قربه

غداة إنفجار ألحق أضرارًا جسيمة بمكتب فرانس برس في غزة، أكد الجيش الإسرائيلي الذي يقصف القطاع بلا هوادة الجمعة أنه نفذ ضربة قرب مكتب الوكالة، نافيًا أن يكون استهدف المبنى بأي شكل من الأشكال.



وفرانس برس هي الوكالة الدولية الوحيدة التي تبث بشكل مباشر من مدينة غزة بلا توقف.



وقال متعاون مع فرانس برس تفقد المكان صباح الجمعة إن قذيفة متفجرة يبدو أنها اخترقت غرفة الموظف التقني في مكتب غزة من الشرق إلى الغرب في الطبقة الأخيرة من المبنى المؤلف من 11 طبقة، ما دمر جدارًا في الغرفة وأوقع أضرارًا بالغة في غرفتين مجاورتين.



كما تسبب عصف الإنفجار بتضرر أبواب غرف أخرى في الطابق وأصاب خزانات مياه على سطح المبنى.



وردًا على سؤال لفرانس برس، قال متحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إن أجهزته تحققت من المعلومة مرات عدة، وإن الجيش لم ينفذ ضربة على هذا المبنى.