باريس تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد قصفها المعهد الفرنسي في غزة

باريس تطالب إسرائيل بتوضيحات بعد قصفها المعهد الفرنسي في غزة

أعربت فرنسا الجمعة عن تعجبها وعدم فهمها لضربة إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في غزة، مطالبة إسرائيل بتفسيرات.



وقالت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في تصريح لوسائل إعلام فرنسية في العاصمة النيجيرية أبوجا إن "الغارة تثير لدينا تعجبًا وعدم فهم ودفعت فرنسا إلى طلب تفسيرات من السلطات الإسرائيلية لفهم كيف يمكن لمعهد ثقافي فرنسي أن يكون هدفا لضربة إسرائيلية".



وأضافت الوزيرة: "نحن منخرطون في حوار مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة".