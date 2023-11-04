20 قتيلًا في قصف مدرسة في شمال غزة

20 قتيلًا في قصف مدرسة في شمال غزة

قتل 20 شخصًا وجرح العشرات في هجوم إستهدف مدرسة في شمال غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع فجر السبت.



وجاء في بيان لوزارة الصحة: "20 شهيدًا وعشرات الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة على أثر إستهداف مباشر لمدرسة تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة."



وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة إستهدفت بشكل مباشر بقذائف دبابات.