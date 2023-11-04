فون دير لايين تؤكد وصولها إلى كييف لمناقشة توسيع الإتحاد الأوروبي

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون لايين إلى كييف لمناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، حسبما أعلنت على منصة إكس.



وقالت: "أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي" ونشرت صورة لها مع زيلينسكي مضيفة أنهما سيناقشان أيضا "الدعم المالي لإعادة بناء أوكرانيا ديموقراطية عصرية مزدهرة".