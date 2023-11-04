مقتل فرنسيين في إسرائيل خلال هجوم حماس

قُتل 39 فرنسيًا، في إسرائيل وفقد 9 آخرون، خلال هجوم حركة "حماس"، داخل الأراضي الإسرائيلية، على ما أظهرت حصيلة جديدة لوزارة الخارجية الفرنسية.