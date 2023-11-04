هجوم على قاعدة جوية تبنته طالبان الباكستانية

قتلت قوات الجيش الباكستانيّ تسعة مسلحين شنوا هجومًا على قاعدة تدريب لسلاح الجو تبنته مجموعة مرتبطة بحركة طالبان الباكستانية.



وقال الجيش، في بيان، إنّ "الإرهابيين التسعة اُرسلوا إلى الجحيم"، مضيفا أن العملية انتهت.



وأعلنت حركة الجهاد الباكستانية، التي برزت أخيرًا والمرتبطة بحركة طالبان الباكستانية، مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان أُرسل إلى وسائل الإعلام.