إردوغان عن نتانياهو: لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه

أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو.



وأتى هذا الإعلان، على خليفة ما ترتكبه القوات الإسرائيلية، في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول.



ونقلت وسائل إعلامية تركية عن إردوغان قوله إنّ "نتانياهو لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه".