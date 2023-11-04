ارتفاع حصيلة القتلى في غزة... وهذا ما وصل إليه العدد

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" ارتفاع حصيلة القتلى، في قطاع غزة، إلى 9488 شخصًا بينهم 3900 طفل، سقطوا، منذ بدء الحرب مع إسرائيل.



وأوضحت الوزارة أنّ بين القتلى، منذ السابع من تشرين الأول، 2509 نساء.