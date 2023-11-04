تظاهرات في إيران دعمًا للفلسطينيين... وتنديد بإسرائيل والولايات المتحدة

نُظّمت مئات التجمعات في إيران، وفق وسائل إعلام رسمية، تنديدًا بالولايات المتحدة وإسرائيل ودعمًا للفلسطينيين بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران في العام 1979.



وهتف متظاهرون بينهم تلامذة وطلّاب أمام المقر السابق للسفارة الأميركية في وسط طهران "تسقط أميركا، تسقط إسرائيل!". ودُهست وحُرقت أعلام البلدَين، حسبما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.



ورُفعت أيضًا رسوم كاريكاتورية ودُمى تسخر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن.



ولفتت وسائل إعلام رسمية إلى أن التظاهرات التي دعت إليها السلطات جرت في 1200 مدينة بينها مشهد (شمال شرق) وأصفهان (وسط) وشيراز (جنوب).

