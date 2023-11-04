رئيسة المفوضية الأوروبية في كييف لمناقشة توسيع التكتل

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى كييف، لمناقشة توسيع الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينكسي.



وقالت، عبر منصة إكس: "أنا هنا لمناقشة مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي".



ونشرت صورة لها مع زيلينسكي مضيفة أنهما سيناقشان أيضًا "الدعم المالي لإعادة بناء أوكرانيا ديموقراطية عصرية مزدهرة".