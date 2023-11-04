للمطالبة بتحسين أجورهم... مواجهات في بنغلادش بين الشرطة وعمّال مضربين في قطاع النسيج

استخدمت شرطة بنغلادش، الغاز المسيل للدموع قرب العاصمة دكا، لتفريق عمّال مضربين عن العمل يطالبون بتحسين أجورهم، في حين أُعيد فتح معظم مصانع النسيج التي تزوّد مجموعات الملابس العالمية الكبرى.



وفي المنطقة الصناعية في دكا، استأنف حوالى 600 مصنع تنتج الملابس لكبرى المجموعات العالمية عملها، وفق الشرطة، بعد توقّف لمدّة أسبوع بسبب التحركات العمّالية.



واندلعت اشتباكات في مدينة أشوليا الصناعية غربي دكا، عندما حاول 10 آلاف عامل منع زملائهم من العودة إلى عملهم.



وقال رئيس شرطة أشوليا محمد سروار علم لوكالة فرانس برس: "لقد ألقوا الحجارة على عناصر الشرطة والمصانع وحاولوا إغلاق الطرق"، مضيفاً: "قمنا بتفريقهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع".



ولفت الى أنه نُشر 1500 شرطي في المكان وفي مدينة سافار المجاورة.



وأشار سروار علم إلى أنّ العمّال عادوا أيضاً إلى عملهم في غازيبور، وهي مدينة صناعية على مشارف دكا شهدت التظاهرات الأعنف.



وقالت رئيسة اتحاد عمّال الصناعة والملابس في بنغلادش كالبونا أكتر الجمعة: "من بين مئات المنشآت التي أغلقت "بعض أكبر المصانع التي تزوّد جميع العلامات التجارية الغربية الكبرى"".



وأضافت: "إن هذه المصانع تصنع الملابس لعلامات تجارية أو لموزّعين مثل زارا واتش أند ام وولمارت وغاب ومجموعة انديتكس وبستسيلر وليفايس وماركس أند سبنسر وبرايمارك وألدي".

