بلينكن سيزور تركيا بعد إسرائيل والأردن

قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنّ الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط.



ويزور بلينكن الأردن لإجراء محادثات مع شركاء الولايات المتحدة العرب، بعد زيارته لإسرائيل.



ويعقد بلينكن إجتماعًا مغلقًا مع وزراء خارجية مِصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.



ويناقش الوزير الأميركيّ "الآليات العاجلة الرامية إلى الحد من العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية"، وَفق بيان وزارة الخارجية الأميركية.