تركيا تعلن استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور

استدعت تركيا سفيرها، في إسرائيل، للتشاور على خلفية رفض إسرائيل الموافقة على وقف لإطلاق النار، في غزة.



وقالت وزارة الخارجية التركية إنها بصدد استدعاء السفير شاكر أوزكان تورونلار "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين ورفض إسرائيل وقف إطلاق النار."