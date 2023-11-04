مجموعات مسلّحة تواصل هجومها في شمال بورما

استولى تحالف يضم ثلاث مجموعات إتنية مسلحة تقف وراء قتال متواصل في شمال بورما على الحدود مع الصين، على عدة قواعد عسكرية، حسبما أفادت وسائل إعلامية محلية.



واندلعت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي في إقليم شان (شمال) الذي يفترض أن يقام فيه مشروع قطار فائق السرعة بمليارات الدولارات كجزء من خطة "طرق الحرير الجديدة" التي تروج لها بكين.



واشتدّ القتال هذا الأسبوع الذي دفع أكثر من 23 ألف شخص إلى ترك منازلهم، وفق الأمم المتحدة.



وشكّل جيش التحرير الوطني في تاونغ وجيش أراكان وجيش التحالف الديموقراطي الوطني البورمي تحالفًا يمكن أن يحشد 15 ألف رجل على الأقل، بحسب محلّلين. واعلن التحالف سيطرته على عشرات نقاط التفتيش العسكرية وأربع مدن وقطعه طرقًا تجارية مهمة مع الصين.



وتحدثت وسائل إعلام محلية عن استيلاء مقاتلي جيش التحرير الوطني في تاونغ، على نقطتَي تفتيش عسكري تسيطر عليهما ميليشيات موالية للنظام قرب مدينة لاشيو وهي أكبر مدينة في شمال إقليم شان.



وأعلن جيش التحالف الديموقراطي الوطني البورمي من جهته الاستيلاء على ثلاث نقاط تفتيش عسكرية في الشرق.



ويذكر أن المجلس العسكري البورمي لم يعلّق بعد على الاشتباكات التي حدثت.