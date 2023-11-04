مقتل 15 مدنيًا في الخرطوم لسقوط قذائف على منازلهم

قتل 15 مدنيا في الخرطوم اثر تعرض منازلهم للقصف، حسب ما أكد مصدر طبي فيما تستمر الحرب منذ قرابة سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت الى مستشفى النو بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.



وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط 10400 قتيل وفقا لمنظمة اكليد المعنية باحصاء ضحايا النزاعات. كما أدت إلى نزوح ولجوء 5,8 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.