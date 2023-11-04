بعد العاصفة كياران دومينغوس حاضرة في فرنسا

حلّت بفرنسا العاصفة دومينغوس التي حملت السلطات بعد ظهر السبت على إعلان حالة إنذار برتقالية في 11 مقاطعة، تحسبًا لرياح عنيفة وفيضانات وأمواج عاتية، ولا سيما على سواحل المحيط الأطلسيّ.



وصنفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية دومينغوس بأنها "أقل شدة"، إلا أنها قد تتسبب بأضرار جديدة في مناطق لا تزال تعاني تبعات الأمطار الغزيرة والرياح القوية المواكبة للعاصفة كياران التي تسببت بمصرع شخصين على الأقل وإصابة 47 بجروح.