بعد طلعات جوية في بحر الصين الجنوبي... توترات بين كندا وبكين

اتهمت الصين الجيش الكندي بتنفيذ طلعات جوية "مؤذية واستفزازية" بواسطة مروحية في بحر الصين الجنوبي، بعد أن استنكرت أوتاوا قيام بكين بثاني اعتراض جوي لها خلال أسبوعين.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو كانغ: "مؤخراً، نفذت مروحية متمركزة على متن السفينة الكندية HMCS Ottawa طلعتين في المجال الجوي حول جزر شيشا التابعة للصين، مع نوايا مجهولة".



وأضاف: "الجيش الصيني أرسل قوات بحرية وجوية لتحديد هوية (الطائرة) وفقا للقانون، وأصدر تحذيرات متعددة".



وتابع: "لكن المروحية الكندية لم ترفض الاستجابة فحسب، بل قامت أيضا بأعمال استفزازية، مثل التحليق على ارتفاع منخفض للغاية".



من جانبه، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، إن مقاتلة صينية حلقت مرتين بالقرب من مروحية كندية من طراز سيكلون فوق جزر باراسيل في 29 تشرين الأول، وأطلقت مصائد مضيئة "مباشرة أمام" الطائرة خلال المرور الثاني.



واعتبر بلير أن هذا السلوك كان "خطيرا للغاية"، في اشارة إلى واقعة مماثلة في منتصف تشرين الأول.



ورفضت بكين اتهامات بلير، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إن المروحية الكندية نفذت "عملا مؤذياً واستفزازيا".

