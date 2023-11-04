تظاهرة للمعارضة في مدغشقر

فرّقت قوات الأمن، في مدغشقر، بقنابل الغاز المسيل للدموع، مواكب عديدة لمتظاهرين.



وكان المتظاهرون يتجهون، نحو وسط أنتاناناريفو، تلبية لدعوة المعارضة، قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.



وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 16 تشرين الثاني.