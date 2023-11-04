صور لاقمار صناعية التقطت في 30 تشرين الاول لشمال قطاع غزة... اليكم ما أظهرته

من بقي من سكان القطاع , يعيش في دمار شبه شامل. فقد نشرت صحيفة الغارديان صورا لاقمار صناعية التقطت في 30 تشرين الاول, لشمال قطاع غزة.



وقالت انها تظهر حجم اضرار القصف العنيف، وتحدد أكثر من 1000 حفرة يمكن رؤيتها من الفضاء ضمن مساحة نحو 10 كيلومترات مربعة.



الصورة تشير كذلك الى منطقة تعرضت لقصف عنيف، تبلغ مساحتها نصف كيلومتر مربع وظهرت فيها نحو 100 حفرة من اصل الالف، يصل قطر بعضها إلى اكثر من 13 مترا.



كما تحدد الصورة مستشفى ومدرستين خرجوا عن الخدمة، ومبان عدة سويت بالارض.