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أوكرانيا تؤكد أنها قصفت حوضاً لبناء السفن في القرم
أخبار دولية
2023-11-04 | 16:22
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أوكرانيا تؤكد أنها قصفت حوضاً لبناء السفن في القرم
أعلنت أوكرانيا السبت أنّ قواتها قصفت حوضاً لبناء السفن في مدينة كيرتش على الساحل الشرقي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.
وقال الجيش الأوكراني "مساء الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربات ناجحة على البنى التحتية البحرية والموانئ في حوض زاليف لبناء السفن في منطقة كيرتش المحتلة موقتاً". ولم تقدّم مزيداً من التفاصيل.
وكثفت كييف هجماتها على شبه الجزيرة في البحر الأسود منذ أطلقت هجومها المضاد ضد قوات موسكو هذا الصيف.
أخبار دولية
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