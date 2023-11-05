قتلى في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

قُتل 45 شخصا وأصيب نحو مئة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مساء السبت مخيم المغازي في وسط قطاع غزة، في حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس في بيان.



وأعلنت وزارة الصحة في بيان صباح الأحد " ارتفاع عدد شهداء مجزرة مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 45".



وكان المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أعلن في وقت سابق "أكثر من 30 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي في وسط قطاع غزة".



وذكرت الوزارة أن غالبية الضحايا "أطفال ونساء"، مضيفة أن القصف استهدف منازل في شكل مباشر.